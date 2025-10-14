A Taormina il Forum The European House Ambrosetti sul sistema cultura della Sicilia

Sarà presentata a Taormina la piattaforma “Sistema Cultura Sicilia”, lanciata da The European House - Ambrosetti (TEHA Group), in collaborazione con il Parco Archeologico di Naxos Taormina e l’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, finalizzata a identificare, quantificare e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it