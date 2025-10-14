A Sorrento l’evento Olio benessere economia e tradizione

Prosegue il percorso di valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno promosso dall'EWS – European Workshop Sorrento, con la presentazione del Quaderno EWS "Olio delle Sirene – Sorrento 2025", in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 11.00 presso Villa Fiorentino a Sorrento. L'evento rappresenta anche l'anteprima dell'edizione 2026 del Premio Olio delle Sirene, iniziativa che ha

