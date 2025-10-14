A ' Sestograd' è dominio Falchi | Avs da sola arriva quasi al 40%

14 ott 2025

Non è un caso che nel circondario fiorentino sia nota da tempo come ‘Sestograd’, roccaforte rossa. Anche a questo giro Sesto Fiorentino si conferma città di sinistra, con un alto interesse alla partecipazione alla ‘cosa pubblica’ da amministrare, alla politica cioè: l'affluenza al voto è infatti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

