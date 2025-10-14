A Sant' Agata di Puglia torna l' estemporanea di pittura ' Vicolorando'
Il 19 ottobre Sant'Agata di Puglia si trasformerà in una straordinaria tela a cielo aperto con ‘Vicolorando’, l'estemporanea di pittura che quest'anno celebra la sua 19esima edizione. Le vie del borgo antico, con i suoi scorci suggestivi e gli angoli nascosti, saranno il palcoscenico ideale dove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
SANT’AGATA DI PUGLIA: DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 “VICOLORANDO” ESPEMPORANEA DI PITTURA XIX EDIZIONE Il 19 ottobre 2025, Sant'Agata di Puglia si trasformerà in una straordinaria tela a cielo aperto con VICOLORANDO, l'estemporanea di p - facebook.com Vai su Facebook
PITTURA Sant’Agata di Puglia: arriva la XIX edizione di “Vicolorando”, estemporanea di pittura - Domenica 19 ottobre 2025, il suggestivo borgo di Sant’Agata di Puglia si trasformerà in una grande tela a cielo aperto ... Da statoquotidiano.it
Che tempo faceva a Sant'Agata di Puglia il 30 Giugno 2025 - Archivio Meteo Sant'Agata di Puglia - Trani (BT) Brindisi (BR) Foggia (FG) Lecce (LE) Taranto (TA) ... ilmeteo.it scrive