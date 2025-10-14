A San Severo al via raccolta del cotone 100% italiano
Oggi, martedì 14 ottobre, è partita la raccolta del cotone 100% italiano grazie alla riscoperta di una fibra naturale che in Puglia coinvolge oltre 280 ettari in Capitanata, con prospettive di crescita annuali a 2 cifre, grazie alla riscoperta della coltivazione da parte del mondo agricolo che si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
