A San Giovanni un uomo ha spaccato gli specchietti delle auto e danneggiato un bus in transito

Danni alle auto parcheggiate e a un autobus in transito. Pomeriggio movimentato a San Giovanni dove un 22enne originario del Sudan ha spaccato gli specchietti retrovisori di quattro vetture parcheggiate. Poi ha lanciato un posacenere in vetro contro un autobus di linea in transito, causandone la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un 42enne è stato portato al Giovanni Bosco, un uomo di 74 anni al CTO: per entrambi solo un codice giallo - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto ? di @nicolo_pompei Vai su X

A San Giovanni un uomo ha spaccato gli specchietti delle auto e danneggiato un bus in transito - Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante che hanno tempestivamente bloccato l’uomo e denunciato alla procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziato dei ... romatoday.it scrive

San Giovanni a Teduccio: furti sventati, arresti per droga e decine di sanzioni - NAPOLI – Un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale del capoluogo, ha San Giovanni a Teduccio: furti sventati, arresti pe ... Scrive marigliano.net

Sesto San Giovanni, anziano muore gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto - 15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Si legge su tg24.sky.it