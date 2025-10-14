A Roma parte il ciclo che unisce sviluppo e ambiente

Oggi, 14 ottobre 2025, prende il via a Roma il ciclo “Percorsi integrati per un futuro responsabile” con il convegno “Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione”, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani con CNGeGL e Cassa Geometri, dalle 14.00 alle 18.30 al Roma Eventi – Piazza di Spagna. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

