A Roma la Lectio di Luca Crescenzi con Tommaso Ragno su Thomas Mann
Roma, 14 ott. (askanews) – Thomas Mann è considerato uno dei maggiori scrittori tedeschi del XX secolo, vincitore del Premio Nobel e commentatore politico, ha lasciato un’eredità letteraria duratura. All’autore de “La morte a Venezia”, per le celebrazioni dei 150 anni dalla sua nascita, il Goethe-Institut ha dedicato una mostra e una serie di eventi dal 16 ottobre al 26 novembre. Sull’intellettuale Mann e sulla sua contemporaneità terrà una Lectio intitolata “Trasformazioni della poetica di Thomas Mann”, il germanista Luca Crescenzi, fra i più autorevoli esperti dell’opera di Mann e Presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
