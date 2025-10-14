A Roma gli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio
ROMA – A 25 anni dall’entrata in vigore della Legge 150 del 2000, che ha sancito il riconoscimento della comunicazione istituzionale come funzione strategica della Pubblica Amministrazione, un convegno unisce esperti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore per riflettere sull’evoluzione, le sfide e il futuro della comunicazione pubblica in Italia. Questo il tema della terza edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio, in programma a Roma venerdì 7 novembre, a partire dalle ore 9.30, nel Salone dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro, 15. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
