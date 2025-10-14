A Roma gli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio

Lopinionista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – A 25 anni dall’entrata in vigore della Legge 150 del 2000, che ha sancito il riconoscimento della comunicazione istituzionale come funzione strategica della Pubblica Amministrazione, un convegno unisce esperti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore per riflettere sull’evoluzione, le sfide e il futuro della comunicazione pubblica in Italia. Questo il tema della terza edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio, in programma a Roma venerdì 7 novembre, a partire dalle ore 9.30, nel Salone dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro, 15. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

a roma gli stati generali degli uffici stampa e della comunicazione nel lazio

© Lopinionista.it - A Roma gli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione nel Lazio

Argomenti simili trattati di recente

roma stati generali ufficiGIORNALISTI: A ROMA LA TERZA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEGLI UFFICI STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE NEL LAZIO - Venerdì 7 novembre, a Roma ci sarà la terza edizione degli stati generali della stampa, evento organizzato dalla Consulta uffici stampa ... Si legge su lagone.it

Stati Generali dell’informazione francesi visti da Roma - Il 6 marzo si terrà la seconda edizione di Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma 2025: un incontro con rappresentanti del mondo dei media, istituzioni, editori, giornalisti, studenti, per ... Scrive primaonline.it

roma stati generali ufficiA Roma gli Stati Generali dei cardiologi: "Sistema sanitario italiano esempio unico al mondo" - Le patologie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte e di invalidità in Italia. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Stati Generali Uffici