A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento | il mistero del diavolo proprio in questa piazza

Roma custodisce numerosi tesori tra chiese, siti archeologici e opere d’arte, ma non solo: nella Capitale aleggia anche il mistero della strada in cui c’è sempre vento. La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: Shutterstock Di fronte alla Chiesa del Gesù, edificata nel Cinquecento ad opera di Ignazio da Loyola, c’è il piazzale della basilica dove è nata una delle leggende più antiche di Roma. Secondo la storia, il diavolo, passeggiando nella zona insieme al vento, entrò nella chiesa e ordinò al vento di aspettarlo fuori. Inaspettatamente il diavolo non riuscì mai più a uscire dalla basilica, trattenuto dalle forze del Bene. 🔗 Leggi su Funweek.it

Scopri altri approfondimenti

A ROMA ESISTE UN ANGOLO PIENO DI NOSTALGIA! L’Angolo del Niente di Nuovo – Via Pietro Aretino 80 (Zona Talenti) Se sei cresciuto negli anni ’70, ’80 o ’90… preparati a emozionarti! Nel nostro negozio trovi solo giocattoli vintage originali, quelli - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Strade Sicure: la legge che dispiega i militari nelle città compie 17 anni. «Nella Capitale un milione di controlli e oltre 100 siti protetti» - All'inizio c'è chi aveva storto il naso e aveva detto che le città si sarebbero militarizzate, che i mitra spianati e le mimetiche in ... ilmessaggero.it scrive