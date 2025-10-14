A Posatora il nuovo skatepark da 1.470 mq | investimento da 600mila euro sarà uno dei più grandi d' Italia
Ancona si prepara a diventare un punto di riferimento nazionale per lo skateboarding con l'inaugurazione del suo nuovo, imponente skate park. Domenica 19 ottobre, alle ore 10:00, si terrà il taglio del nastro di una struttura di oltre 1.000 metri quadrati, una delle più grandi e moderne d'Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Segnate in agenda: domenica 19 ottobre verrà inaugurato alle 10 a Posatora, Strada della Grotta, il nuovo Skatepark, un impianto sportivo di oltre 1.000 m² con quarter, rail, bank e una piastra di allenamento. #skateboard - X Vai su X
