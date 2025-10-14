A Pisa parte il Gruppo Fratelli dell’associazione La Vita Oltre lo Specchio
Pisa, martedì 14 ottobre 2025 - Prenderà il via venerdì 25 ottobre, dalle 10 alle 11:30, il nuovo percorso di sostegno promosso dall’associazione La Vita Oltre lo Specchio: si tratta del “ Gruppo Fratelli ”, uno spazio di confronto e condivisione rivolto ai fratelli e alle sorelle maggiorenni di persone che soffrono o hanno sofferto di Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). Il gruppo, che avrà cadenza mensile per un totale di cinque incontri, sarà guidato dalla dottoressa Rossella Paolicchi, psicologa e psicoterapeuta. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un luogo sicuro dove poter esprimere i propri vissuti, le emozioni e i pensieri legati all’esperienza di avere un familiare affetto da un disturbo alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
