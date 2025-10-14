A Pescara il nuovo servizio per le patologie neuromuscolari | presa in carico del paziente e terapie dedicate
Nuovo servizio all’ospedale di Pescara: è operativo l’ambulatorio per le patologie neuromuscolari, che consente oggi un vero percorso diagnostico-terapeutico con presa in carico dei pazienti, programmazione delle terapie (anche di nuova generazione) e gestione multidisciplinare sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
