A Pescara il nuovo servizio per le patologie neuromuscolari | presa in carico del paziente e terapie dedicate

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo servizio all’ospedale di Pescara: è operativo l’ambulatorio per le patologie neuromuscolari, che consente oggi un vero percorso diagnostico-terapeutico con presa in carico dei pazienti, programmazione delle terapie (anche di nuova generazione) e gestione multidisciplinare sul territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

