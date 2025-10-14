A Orsara 500mila euro per lavori sulla strada Pannolino-Torre Guevara-Giardinetto
È stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia, per un importo di 500 mila euro, il progetto presentato dal Comune di Orsara di Puglia inerente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per il pieno ripristino funzionale della strada comunale Pannolino-Torre Guevara-Giardinetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
