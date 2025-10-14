A Novara la borsa di studio europea sulla chirurgia artroscopica

La struttura ortopedia e traumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, centro di riferimento per la traumatologia sportiva diretto dal prof. Mario Ronga, è stata teatro dell’European arthroscopy fellowship (EAF). La Eaf è la borsa di studio europea più prestigiosa nell’ambito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

