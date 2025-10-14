A Napoli è Tutta un’ altra musica con la Fondazione Il canto di Virgilio
Dopo i primi due appuntamenti la Fondazione Il Canto di Virgilio continua con la programmazione della terza edizione di Tutta un’altra Musica – Rassegna concertistica, in programma fino 14 dicembre presso la sede della fondazione “Domus Ars – Centro di Produzione Musica” in Via Santa Chiara, 10c – Napoli. Il cartellone propone un viaggio musicale . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
