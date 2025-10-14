A Monza un corso per guide turistiche autism friendly

Abbattere le barriere e far immergere un visitatore autistico nella bellezza dell’arte. Questo l’obiettivo di un particolare progetto che nasce in Brianza. Musei Arte Autismo: è questo il titolo dell'iniziativa con un corso di formazione riservato alle guide museali e iniziato ieri, 13 ottobre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Valutazione della stabilità degli alberi – Modulo base Dal 11 al 13 novembre 2025 – 24 ore Scuola Agraria del Parco di Monza – Cascina Frutteto Un corso introduttivo con esercitazioni in campo per imparare a leggere la biomeccanica dell’albero, rico - facebook.com Vai su Facebook

#Monzanews #dasapere #ProtezioneCivile ? E' in corso ora l’intervento di rimozione di tronchi e rami accumulatisi tra le campate del #PontedeiLeoni sul Lambro, a seguito della piena del fiume dovuta alle intense piogge nella giornata di ieri. Il materiale di - X Vai su X

Guide turistiche per un giorno con l’alternanza scuola-lavoro - Dopo due anni di scuola virtuale gli studenti di quinta E, F e G dell’Istituto turistico Elsa Morante di Limbiate escono sul territorio e diventano guide turistiche per un giorno. Segnala ilgiorno.it

Corso per arruolare le guide turistiche - Sta per partire a San Marino un corso di formazione per guide turistiche e accompagnatore turistico, organizzato dall’ufficio del Turismo... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Tra storia e arte: corso preparatorio all’esame per diventare guide turistiche in occasione delle celebrazioni per Teodorico - In risposta al forte interesse riscontrato, Iscom ER Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, annuncia la seconda edizione del corso intensivo di preparazione all’esame ministeriale per g ... Da ravennawebtv.it