A Monza un corso per guide turistiche autism friendly

Monzatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbattere le barriere e far immergere un visitatore autistico nella bellezza dell’arte. Questo l’obiettivo di un particolare progetto che nasce in Brianza. Musei Arte Autismo: è questo il titolo dell'iniziativa con un corso di formazione riservato alle guide museali e iniziato ieri, 13 ottobre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

