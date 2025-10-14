A Mirabella Eclano un nuovo incontro per bambini con l’autrice Anna Agata

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla letteratura per l’infanzia promosso dal progetto “Risveglia la tua essenza”, coordinato dalla giornalista e divulgatrice culturale Maria Ianniciello. Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 16:00 alle 18:30, presso Pianopantano a Mirabella Eclano (Avellino). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

