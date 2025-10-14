A Milano presidio contro la partita Italia-Israele sotto la sede della Figc | La tregua non cancella il genocidio
“La tregua non cancella gli anni di genocidio”, Lo dicono le attiviste e gli attivisti che hanno partecipato al presidio sotto la sede della Figc di Milano per chiedere il b oicottaggio del match di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele che si giocherà tra pochissimo a Udine. “I vertici del calcio, così come il governo – attaccano i manifestanti – non sono stati capaci di prendere le distanze ma si dimostrano sudditi e complici dello stato criminale di Israele ”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
PRESIDIO – GIOVEDÌ 16 OTTOBRE, ORE 17 Davanti al Consiglio Comunale – Piazza della Scala, Milano SFRATTI E ALLOGGI PROVVISORI: IL DISINTERESSE DEL COMUNE CONDANNA CENTINAIA DI FAMIGLIE A RESTARE SULLA STRADA I Se - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Milano, presidio per denunciare l'#emergenzaabitativa dopo il suicidio di un pensionato #9ottobre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X
Scontri a Milano, presidio solidarietà davanti carcere minorile - Un presidio si sta svolgendo vicino al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano per solidarietà con i due diciassettenni - Riporta notizie.tiscali.it
Presidio in piazza della Scala a Milano per la Global Sumud Flotilla: “Gli attacchi non fermeranno la missione” - Decine di persone si sono radunate alle 18 di oggi, mercoledì 24 settembre, in piazza della Scala nel centro di Milano per un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla. Come scrive fanpage.it
Presidio a Milano per sostenere la Global Sumud Flotilla - Un presidio per sostenere la Global Sumud Flotilla dal titolo 'Fermiamo la barbarie' e in corso a Milano organizzato da varie realtà e associazioni pro Palestina. Secondo ansa.it