A Milano presidio contro la partita Italia-Israele sotto la sede della Figc | La tregua non cancella il genocidio

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La tregua non cancella gli anni di genocidio”, Lo dicono le attiviste e gli attivisti che hanno partecipato al presidio sotto la sede della Figc di Milano per chiedere il b oicottaggio del match di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele che si giocherà tra pochissimo a Udine. “I vertici del calcio, così come il governo – attaccano i manifestanti – non sono stati capaci di prendere le distanze ma si dimostrano sudditi e complici dello stato criminale di Israele ”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a milano presidio contro la partita italia israele sotto la sede della figc la tregua non cancella il genocidio

© Ilfattoquotidiano.it - A Milano presidio contro la partita Italia-Israele sotto la sede della Figc: “La tregua non cancella il genocidio”

Scopri altri approfondimenti

Scontri a Milano, presidio solidarietà davanti carcere minorile - Un presidio si sta svolgendo vicino al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano per solidarietà con i due diciassettenni - Riporta notizie.tiscali.it

Presidio in piazza della Scala a Milano per la Global Sumud Flotilla: “Gli attacchi non fermeranno la missione” - Decine di persone si sono radunate alle 18 di oggi, mercoledì 24 settembre, in piazza della Scala nel centro di Milano per un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla. Come scrive fanpage.it

Presidio a Milano per sostenere la Global Sumud Flotilla - Un presidio per sostenere la Global Sumud Flotilla dal titolo 'Fermiamo la barbarie' e in corso a Milano organizzato da varie realtà e associazioni pro Palestina. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Presidio Contro Partita