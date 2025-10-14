A Milano lo spettacolo di musica e luci che celebra i 50 anni degli Abba

Martedì 21 ottobre agli Arcimboldi la magia degli Abba darà vita a "Only Hits - ABBA Symphonic", lo spettacolare show che celebra i 50 anni di capolavori musicali della leggendaria band svedes.Molto più di uno showLo spettacolo trascende il concetto di semplice concerto tributo, proponendo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tutto esaurito e un’energia che viaggia a tutta velocità. Destinazione: spettacolo puro. @frecciarossaofficial #OyshoMilanoPremierPadel #MilanoPremierPadel #PremierPadel - facebook.com Vai su Facebook

Milano con il naso all’insù: lo spettacolo dei droni che trasforma il cielo in un’opera d’arte - Milano, 3 ottobre 2025 – Questa sera la città accenderà i propri sogni non dalle finestre dei palazzi o dalle passerelle della moda, ma guardando verso il cielo. Da domanipress.it

Flashdance-Il Musical, un tuffo negli anni ’80 con musica ed emozioni - (askanews) – Un successo annunciato per Flashdance – Il Musical, il nuovo spettacolo che apre la stagione 2025/2026 del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni di Milano, e che sarà ... askanews.it scrive

Un mosaico di luci, colori e musica. Viaggio emozionale che rapisce. Il Verdi tra tradizione e innovazione - Giovanni Vernassa e Claudio Bertini: "Un mix vincente di commedie, balletti, musical e produzioni internazionali" ... Come scrive lanazione.it