A Milano debutta l’hub globale per la gestione degli ospedali
Milano, 14102025 — In via Bagutta 13, Infinite Rose & Company inaugura il primo Centro Mondiale di Management Ospedaliero, polo dedicato a pianificazione, organizzazione, direzione e controllo delle strutture sanitarie. Un progetto nato per connettere competenze globali e ridefinire gli standard della gestione ospedaliera. Il progetto e la sua guida Nella prestigiosa cornice di via . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'U19 dell'Olimpia debutta vincendo. U15 e U17 vincono segnando tanto. Scivola l'U13 contro l'ABA Legnano Leggi tutto il report e riguarda le partite qui http://olimpiamilano.com/lu19-parte-con-autorita-goleade-per-u15-e-u17/… #insieme - X Vai su X
Debutta su Radio Nizza e su Centrale Milano un nuovo programma radiofonico dalle sonorità caldissime del nu jazz, nu soul, funk, afrobeat, bossanova, lounge, deep house... tutto "made in Italy". Lo conduce Salvatore Silvestri. Trovate gli orari della messa in - facebook.com Vai su Facebook