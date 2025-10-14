A lezione con Kledi il ballerino ospite de La Maison della Danza
Il famoso ballerino albanese Kledi sarà ospite de La Maison della danza, la scuola di danza aretina diretta dal maestro Roberto Scortecci, domenica 19 ottobre per una attesissima masterclass di danza moderna, sold out ormai da molti giorni. La Maison della Danza in via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo si prepara ad accogliere il ballerino e coreografo che terrà ad Arezzo due lezioni da 90 minuti ciascuna dalle 10 alle 11.30 per il livello intermedio e dalle 11.45 alle 13.15 per il livello avanzato. Già esauriti i posti con ballerine provenienti da tutta la Toscana e oltre: tantissime giovani e appassionate ballerine partiranno al mattino presto per raggiungere Arezzo per seguire le lezioni del Maestro Kledi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dance up è stato un grande successo! Oltre la possibilità di esibirsi di fronte a una giuria d’eccezione, il vero regalo per le nostre atlete è stata la possibilità di poter effettuare lezioni con i maestri @kledi @dorian_grori @thomassignorelli e @laura_vernizzi i qu Vai su Facebook
