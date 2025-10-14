A Gaza parte la ricostruzione | maxi investimento da 80 miliardi di dollari

Quifinanza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo di pace è stato appena firmato in Egitto e già si pensa alla ricostruzione di Gaza, un maxi investimento previsto dagli accordi di pace, che frutterà parecchi miliardi di dollari di commesse a società operanti nelle infrastrutture e nelle costruzioni. E’ già partito un primo bando da 170 milioni di dollari per i servizi sanitari più urgenti, mentre si parla di una cifra monstre di 80 miliardi di dollari per la ricostruzione. L’attesa per la concessione di grandi commesse per l’edilizia, la sanità e l’energia sta galvanizzando il settore edile a Piazza Affari così come sulle altre piazze europee, con effetti positivi su diversi titoli quotati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

