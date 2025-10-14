A Gaza parte la ricostruzione | chi vince in Borsa

L’accordo di pace è stato appena firmato in Egitto e già si pensa alla ricostruzione di Gaza, un maxi investimento previsto dagli accordi di pace, che frutterà parecchi miliardi di dollari di commesse a società operanti nelle infrastrutture e nelle costruzioni. E’ già partito un primo bando da 170 milioni di dollari per i servizi sanitari più urgenti, mentre si parla di una cifra monstre di 80 miliardi di dollari per la ricostruzione. L’attesa per la concessione di grandi commesse per l’edilizia, la sanità e l’energia sta galvanizzando il settore edile a Piazza Affari così come sulle altre piazze europee, con effetti positivi su diversi titoli quotati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - A Gaza parte la ricostruzione: chi vince in Borsa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gaza, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Subito accolti dall’esercito israeliano - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ora: news in diretta - X Vai su X

A Gaza parte la ricostruzione: chi vince in Borsa - L’attesa di massicci investimenti in Medioriente sta galvanizzando diversi titoli quotati a Milano e sulle altre borse europee ... Segnala quifinanza.it

Italia nella ricostruzione di Gaza, quanto costerà e come contribuiremo - Tra i protagonisti ci sono Trump e Meloni: ecco quali interessi entrano in gioco ... Da quifinanza.it

Gaza, il piano per la ricostruzione. "Sì a Hamas come forza di polizia" - Trump: "Abbiamo dato l'approvazione al gruppo palestinese per un periodo limitato. Secondo msn.com