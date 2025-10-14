A fuoco un barcone a Venezia le fiamme e la colonna di fumo lungo il Canal Grande | i vigili del fuoco in azione – Video
Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto, a Venezia. Le fiamme sono state subito domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Dal natante si è però levata un’alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare, che ha attirato l’attenzione di passanti e turisti ed è stata immortalata e condivisa sui social network. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sul Canal Grande a #Venezia ha preso fuoco una barca, a San Silvestro. Dicono elettrica. Video abbastanza impressionante - X Vai su X
Tratti in salvo dalla Guardia costiera, "si trovavano a bordo di una barca che è stata attaccata con armi da fuoco dalla guardia costiera libica", ha riferito la ong Mediterranea - facebook.com Vai su Facebook
Barcone prende fuoco in Canal Grande a Venezia - Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto. Da ansa.it
Attimi di paura a Venezia: barca elettrica in fiamme, densa nube di fumo invade il Canal Grande - Incendio su una barca elettrica a Venezia: motore della gru in fiamme, sospesa la fermata Actv di San Silvestro. Lo riporta nordest24.it
Barca per il trasporto merci prende fuoco: nube di fumo si alza su Venezia - Un'alta nube di fumo nero si è alzata su Venezia nella mattinata del 14 ottobre destando preoccupazione diffusa e boom di segnalazioni sul web. Secondo corrieredelveneto.corriere.it