A Fossacesia parte il corso Il mondo dei funghi per appassionati e raccoglitori
L’associazione Micologica Bresadola – sezione di Lanciano, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, annuncia l’avvio del corso “Il mondo dei funghi”, dedicato alla formazione e all’aggiornamento per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione regionale alla raccolta dei funghi epigei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
