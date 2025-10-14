A Fossacesia parte il corso Il mondo dei funghi per appassionati e raccoglitori

L’associazione Micologica Bresadola – sezione di Lanciano, con il patrocinio del Comune di Fossacesia, annuncia l’avvio del corso “Il mondo dei funghi”, dedicato alla formazione e all’aggiornamento per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione regionale alla raccolta dei funghi epigei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

