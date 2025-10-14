A Foligno scoperta autofficina abusiva | multa e sequestro attrezzature

La Polizia Provinciale di Perugia ha scoperto un’autofficina completamente abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, nel corso di un controllo mirato nel territorio comunale. Gli agenti hanno identificato il titolare dell’attività, un uomo di 26 anni residente a Foligno, sorpreso mentre era intento a smontare e montare parti di un veicolo all’interno del garage. Durante l’ispezione, nel capannone sono stati rinvenuti numerosi veicoli privi di componenti meccaniche e attrezzature professionali, tra cui un sollevatore manuale idraulico, un carrello porta attrezzi con cassetti, una scatola di chiavi inglesi, due saldatrici (una a filo e una a elettrodi) e un cavalletto porta motore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

