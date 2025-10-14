A Foggia c' è la quindicesima edizione del ‘Buck Festival della Letteratura per ragazzi’
Con una grande festa di apertura animata dai burattoni del Teatro del Pollaio, domenica 19 ottobre alle 10.30, prenderà il via alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia la 15esima edizione del ‘Buck Festival della Letteratura per ragazzi’ in programma nel capoluogo dauno dal 19 al 26 ottobre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il bilancio delle operazioni in provincia di Foggia ? - facebook.com Vai su Facebook