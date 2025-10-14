A Eindhoven c’è grande attesa per il ritorno di Lang | Tra 7 giorni Noa ritorna a Eindhoven!

Lang è ancora un oggetto del mistero: ha giocato 17 minuti in Serie A finora. Il Napoli lo ha comprato per circa 30 milioni di euro, ma fino a questo momento non ha potuto ancora dimostrare il suo valore per il poco spazio che gli è stato concesso in campo. Alcune voci di mercato parlano addirittura di un suo possibile addio già a gennaio per tornare addirittura subito al Psv. Sono solo voci ovviamente, ma quello che è certo è che a Eindhoven non lo hanno dimenticato. Tra una settimana il Napoli torna a giocare in Champions League, martedì 21 ottobre è in programma la sfida in Olanda valida per la terza giornata della Fase Campionato contro il Psv Eindhoven. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

