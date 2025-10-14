A Conversano focus su Palestina fra Oriente e Occidente
“La Palestina ci ri-guarda” come scrive il prof. Luigi Cazzato nel suo ultimo libro “Palestina fra Oriente e Occidente”. L’opera approfondisce le ferite coloniali che riaffiorano ancora oggi in una terra martoriata da violenze e soprusi, con l’auspicio che si realizzino scenari effettivi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Conversano, “Palestina fra Oriente e Occidente”: mercoledì 15 ottobre la presentazione del libro del professor Cazzato - Mercoledì 15 ottobre, la Sala Consiliare del Comune di Conversano ospiterà la presentazione del nuovo libro “Palestina fra Oriente e Occidente” del professore Luigi Cazzato (docente Uniba). Riporta faxonline.it
