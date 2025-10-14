A Como la multa giusta e paradossale per il parcheggio che scatta in 3 minuti | Meglio in mezzo alla strada
La multa è giusta, e sarà pagata — anche se salata. La lettrice che ci ha scritto, però, solleva una riflessione che va oltre il fatto che i vigili, nel suo caso, abbiano doviziosamente fatto rispettare le regole. Ecco il suo racconto.È arrivata in piazza Santa Teresa intorno alle 18.24 di oggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
