A Città Sant’Angelo donati 3mila euro alle associazioni che curano i malati oncologici

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonina Terenzi, ideatrice dell’iniziativa “Il Giardino di Daniele” a Città SantAngelo, nella mattinata di domenica 12 ottobre ha consegnato a tre associazioni del territorio che assistono malati oncologici, una somma complessiva di 3mila euro. Un percorso nato dopo la scomparsa del figlio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

