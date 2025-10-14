A Città Sant’Angelo donati 3mila euro alle associazioni che curano i malati oncologici
Antonina Terenzi, ideatrice dell’iniziativa “Il Giardino di Daniele” a Città Sant’Angelo, nella mattinata di domenica 12 ottobre ha consegnato a tre associazioni del territorio che assistono malati oncologici, una somma complessiva di 3mila euro. Un percorso nato dopo la scomparsa del figlio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buona domenica da Città Sant’Angelo ? Foto di @pastigiorgio - facebook.com Vai su Facebook