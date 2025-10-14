A che ora Italia-Armenia oggi Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | probabili formazioni tv streaming
L’ Italia vuole proseguire il suo percorso netto e ospita l’ Armenia nella quarta giornata delle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei Under 21 di calcio, in programma nel 2027. Gli Azzurrini scendono in campo oggi pomeriggio (ore 18.15) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona per ottenere il quarto successo consecutivo e restare dunque a punteggio pieno nel gruppo E. Il nuovo corso della selezione giovanile italiana sotto la guida del CT Silvio Baldini è cominciato molto bene sul piano dei risultati, soprattutto in seguito alla netta vittoria di venerdì scorso per 4-0 a Cesena sulla Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Baldini Ct Italia Under 21: "Armenia? Mi aspetto prestazione vista con Svezia" #SkySport - X Vai su X
Calcio, Under 21: l’Italia travolge la Svezia 4-0 Il ct Baldini ottiene il terzo successo consecutivo. Doppietta di Pisilli, rigori di Camarda e Berti. Il prossimo impegno martedì 14 ottobre a Cremona contro l'Armenia Vai su Facebook
Dove vedere in tv Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streaming - Proseguono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella quarta giornata, la penultima del girone ... Riporta oasport.it
Calcio in tv oggi, 14 otobre 2025: Italia-Israele e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di martedì 14 ottobre 2025 la Nazionale in onda su Rai Uno; le altre qualificazioni ai Mondiali su Sky e su FIFA+ ... Si legge su calciomagazine.net
Calcio, Under 21, Italia-Armenia: azzurrini in campo per blindare il primo posto nel girone - I ragazzi di Baldini sono a caccia di un'ulteriore vittoria per chiudere a punteggio pieno la prima tornata di 4 partite. Come scrive msn.com