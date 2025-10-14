A che ora Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | programma tv streaming
Riparte con un doppio turno la settimana di Eurolega, e questa volta per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano c’è la trasferta in Germania. In particolare è in Baviera che si va, nella casa del Bayern Monaco, e per qualcuno il ricordo della serie playoff del 2021 vive tuttora. Oggi, ovviamente, le cose sono differenti su tutta la linea. Sia l’una che l’altra squadra sono a 1 vittoria e 2 sconfitte, ed è chiaro che con una stagione ancora così lunga, con 38 giornate, questo dato assume ancora un valore estremamente relativo. Bayern bersagliato per buona misura dagli infortuni, ma dovrebbe rientrare Jovic; Milano ha qualche problema di lunghi e valuta come cambiare l’uso di Shields in caso di necessità. 🔗 Leggi su Oasport.it
