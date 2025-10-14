A Cesena la prima selezione per Miss Mamma Italiana 2026 proclamata vincitrice una 29enne longianese
Sono ripartite da Cesena, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
A Cesena la prima selezione per Miss Mamma Italiana 2026, proclamata vincitrice una 29enne longianese - La giuria ha proclamato vincitrice della selezione, Valentina Crescimbeni, 29 anni, commessa, di Longiano, mamma di Enea e Ludovico ... Da cesenatoday.it
