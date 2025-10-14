A Cerratina di Pianella al via i lavori per il nuovo asilo nido e per la mensa scolastica

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto a Cerratina di Pianella in via Sangro, per la posa della prima pietra del nuovo polo dell'infanzia che accoglierà 24 bambini del territorio. L’amministrazione comunale organizzerà nei prossimi giorni una cerimonia pubblica per la posa della “prima pietra” del nuovo edificio destinato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

