A causa di fumo in stiva atterraggio d' emergenza a Napoli per aereo Wizzair partito da Sharm el Sheikh e diretto a Roma; 246 a bordo anche reporter

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'aereo, un airbus A321, decollato alle 11.25 da Sharm el Sheikh, segnalato fumo proveniente dalla stiva - all'aeroporto internazionale di Capodichino attivate tutte le procedure di emergenza in collaborazione con i Vigili del Fuoco: nei serbatori circa 340 litri di carburante A causa di ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

