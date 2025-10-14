A Castel d’Azzano VR tre carabinieri sono morti nell' esplosione di una casa sotto sgombero

Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato la campagna di Castel d’Azzano, nel Veronese, poco dopo le tre di notte. L’operazione di sgombero di un vecchio casolare di campagna è finita in tragedia: tre carabinieri sono morti e una ventina persone, tra militari, agenti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite. Le forze dell’ordine erano intervenute per eseguire un provvedimento di sfratto nei confronti dei fratelli Ramponi — Franco, Dino e Maria Luisa, agricoltori sulla sessantina — che da mesi si opponevano alla perdita della loro casa, gravata da ipoteche. Quando gli operatori si sono avvicinati all’ingresso, il casolare è esploso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Castel d’Azzano (VR) tre carabinieri sono morti nell'esplosione di una casa sotto sgombero

