A Bergamo il 55% è indebitato In aumento chi non riesce pagare
LA CLASSIFICA. Prestiti e mutui, la nostra provincia è all’82esimo posto in Italia. Busi (Adiconsum): «C’è chi impegna il 70% del reddito, manca educazione». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gasperini, le parole che dividono: “Bergamo come mezza Garbatella”. E i tifosi atalantini si infuriano - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
A Bergamo il 55% è indebitato In aumento chi non riesce pagare - Busi (Adiconsum): «C’è chi impegna il 70% del reddito, manca educazione». Segnala ecodibergamo.it