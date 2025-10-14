A Bari il concerto En la orilla del mundo

14 ott 2025

Prosegue il cartellone del cinquantesimo anniversario della Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore, con un nuovo appuntamento che unisce sonorità d’oltreoceano e sensibilità mediterranee. Si tratta del concerto “En la orilla del mundo”, che vede protagonista il duo formato dalla cantante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

