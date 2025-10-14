Si allarga a due giornate e tre serate di iniziative pubbliche la Festa di Castello, che torna a Bagnara di Romagna, dentro e fuori la Rocca Sforzesca, da venerdì a domenica, trasformando il centro del borgo in un palcoscenico a cielo aperto dove la Storia, il divertimento e la musica si intrecciano. L’evento nasce nel 2009, in occasione dei 500 anni dalla morte di Caterina Sforza, per valorizzare la Rocca Sforzesca e il borgo circostante, su iniziativa della Pro Loco di Bagnara di Romagna e con il patrocinio del Comune e la collaborazione della coop.Il Mosaico. Anche quest’anno la festa conferma la sua vocazione poliedrica, con visite guidate, spettacoli, animazioni per bambini e famiglie e un ricco programma serale con musica e gastronomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Bagnara si allunga la Festa di Castello