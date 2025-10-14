A 81 anni dal bombardamento di Modigliana la città rende omaggio con una giornata di testimonianze
Giovedì 16 ottobre ricorre l’81esimo anniversario del bombardamento di Modigliana, in cui persero la vita 39 persone, tra loro molti bambini, e oltre 80 persone rimasero ferite. Un evento tragico, un atto di guerra che lasciò un segno indelebile nella comunità. A ottantuno anni da quegli eventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Giovedì 16 ottobre ricorre l’81° anniversario del bombardamento di Modigliana in cui persero la vita 39 persone, tra loro moltissimi bambini ed oltre 80 persone rimasero ferite. Un evento tragico, un atto di guerra che lasciò un segno indelebile nella nostra Co - facebook.com Vai su Facebook
Gaza in macerie: dopo quasi due anni di assedio e bombardamenti, oltre 191.000 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati — più del 92 % degli alloggi — e il 92 % delle strade primarie è andato in rovina. Oltre 67.000 palestinesi, per lo più civili — - X Vai su X
Modigliana, giovedì 16 ottobre ricorre l’81° anniversario del bombardamento della città - Ricorre giovedì 16 ottobre l’81° anniversario del bombardamento di Modigliana in cui persero la vita 39 persone, tra loro moltissimi bambini ed oltre 80 persone rimasero ferite. Riporta ravenna24ore.it