A 81 anni dal bombardamento di Modigliana la città rende omaggio con una giornata di testimonianze

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre ricorre l’81esimo anniversario del bombardamento di Modigliana, in cui persero la vita 39 persone, tra loro molti bambini, e oltre 80 persone rimasero ferite. Un evento tragico, un atto di guerra che lasciò un segno indelebile nella comunità. A ottantuno anni da quegli eventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

