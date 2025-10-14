A 28 anni dell’omicidio del gioielliere Carlo Mortilli condannato a 16 anni uno della banda L’accusa aveva chiesto l’ergastolo

Brescia, 14 ottobre 2025 – A 28 anni dall' omicidio del gioielliere Carlo Mortilli, ucciso nel maggio del 1997 nel parcheggio del centro commerciale West Garda di Padenghe, nel Bresciano, la Corte d'Assise di Brescia, presieduta da Cristina Ardenghi, ha condannato a 16 anni di carcere Alessandro Galletta, 53 anni. Il sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi aveva chiesto la condanna all'ergastolo. L’uomo è ritenuto ritenuto coinvolto nella rapina sfociata nell'uccisione del gioielliere Carlo Mortilli. Era stato incastrato dopo 25 anni da una traccia di Dna. Secondo l'accusa, il quadro probatorio era chiaro: il Dna collegherebbe Galletta alla scena del crimine, e il fatto che all'epoca vivesse nella zona e fosse in contatto con gli altri responsabili già condannati rafforzerebbe la tesi della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

