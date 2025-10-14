A 11 anni da Sassari alla Riviera | Viola sa come fare Rumore
È Viola Maddalena Porqueddu, 11 anni, di Tissi (Sassari), la vincitrice assoluta della quarta edizione del Rumore Bim festival, conclusasi domenica al Palacongressi di Bellaria. La giovane cantante si è imposta nella categoria Canto junior, conquistando la giuria con una vocalità sorprendente per la sua età. Il festival, ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, ha coinvolto oltre 700 finalisti e più di mille iscritti provenienti da tutta Italia, dopo oltre 100 tappe di selezione. Un evento ormai stabile nel panorama artistico nazionale, dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, simbolo di libertà e creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
