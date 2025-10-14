58° Premio Paganini | edizione ricca di novità per uno dei più prestigiosi concorsi musicali
Si apre ufficialmente la 58^ edizione del Premio Paganini, uno dei più prestigiosi concorsi musicali a livello mondiale, che dal 14 al 26 ottobre, riporterà l’eccellenza del violino nella città natale del grande violinista.Dopo il concerto di Simon Zhu con il Cannone alla Guildhall di Londra, a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica 12 ottobre a Thiene (VI) l’auditorium Fonato ore 17.00. Secondo concerto della stagione Autunno classico. Il vincitore del premio Paganini 2023 Simon Zhu violino e Simone Rugani pianoforte vi aspettano per un concerto esaltante! comunedithiene - facebook.com Vai su Facebook
Per augurarvi la buona notte vi regaliamo un istante dal Concerto per violino e orchestra di Cajkovskij, con Simon Zhu (Premio Paganini 2023) e la direzione di Stanislav Kochanovsky. Il nostro saluto in musica. - X Vai su X
Genova accende i riflettori sul Premio Paganini: al via la 58ª edizione delle “Olimpiadi del violino” - Dal 15 ottobre la competizione internazionale ospita 24 giovani talenti da tutto il mondo. Secondo telenord.it
58° Premio Paganini: edizione ricca di novità per uno dei più prestigiosi concorsi musicali - Si apre ufficialmente la 58^ edizione del Premio Paganini, uno dei più prestigiosi concorsi musicali a livello mondiale, che dal 14 al 26 ottobre, riporterà l’eccellenza del violino nella città natale ... Da genovatoday.it
Premio Paganini, 24 violinisti si sfidano sotto lo sguardo del genio che rivive con l’IA - Il vincitore sarà nominato sabato 25 ottobre e il 26 suonerà il Cannone al Concerto di Gala il cui ricavato andrà al ... Come scrive ilsecoloxix.it