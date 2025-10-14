30ª edizione della StraSalerno | la conferenza stampa
Si terrà giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 10:30, nella sala del Gonfalone, presso il Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione della StraSalerno, storica manifestazione sportiva che da tre decenni anima la città con una giornata all’insegna dello sport, della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
