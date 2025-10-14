27 notti | trama trailer e data di uscita del nuovo film dramedy di Netflix
Il cinema argentino torna protatonista sulle piattaforme di streaming grazie a "27 notti", il nuovo film diretto e interpretato da Daniel Hendler, acclamato al Festival di San Sebastián e adesso in procinto di debuttare su Netflix. La forza narrativa del cinema sudamericano ci porta in una storia. 🔗 Leggi su Today.it
27 notti - 27 notti è un film del 2025 diretto da Daniel Hendler con Marilu Marini e Daniel Hendler. Segnala movieplayer.it