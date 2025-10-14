2026 nei segno del calendario della salute

Un calendario della salute. Mese dopo mese, per tutto il 2026, i consigli che aiutano a stare bene. Si chiama " Epigenetica e benessere. La prevenzione nelle stagioni della vita " e nasce dalla collaborazione della sezione di Prato della Lega italiana per la lotta contro i tumori presieduta da Roberto Benelli e dal Soroptimist club presieduto da Beatrice Grassi. "L’epigenetica è la disciplina di oggi e del futuro – ha detto Benelli – studia come fattori ambientali e comportamentali, quali alimentazione, stress e stile di vita, influenzino l’attività dei geni senza modificare la sequenza del Dna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

