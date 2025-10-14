1,8 milioni di euro per la sicurezza delle strade di Pomigliano d’Arco | al via gli interventi finanziati dalla Regione Campania

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 14 OTTOBRE 2025 – Dalla Regione Campania arriva un importante finanziamento di 1.800.000 euro destinato alla messa in sicurezza della viabilità cittadina di Pomigliano d’Arco, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027 e del Piano Strade regionale, volto a migliorare la sicurezza della rete viaria, risolvere le criticità infrastrutturali e promuovere una mobilità più sostenibile. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha ottenuto il contributo tramite la delibera n. 282 del 19 dicembre 2024, partecipando al bando regionale insieme al Comune di Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

