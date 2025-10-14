1,8 milioni di euro per la sicurezza delle strade di Pomigliano d’Arco | al via gli interventi finanziati dalla Regione Campania
POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 14 OTTOBRE 2025 – Dalla Regione Campania arriva un importante finanziamento di 1.800.000 euro destinato alla messa in sicurezza della viabilità cittadina di Pomigliano d’Arco, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027 e del Piano Strade regionale, volto a migliorare la sicurezza della rete viaria, risolvere le criticità infrastrutturali e promuovere una mobilità più sostenibile. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha ottenuto il contributo tramite la delibera n. 282 del 19 dicembre 2024, partecipando al bando regionale insieme al Comune di Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Argomenti simili trattati di recente
.@SocialMasaf investe 9 milioni di euro nelle #TecnologieEvoluzioneAssistita. Al via il progetto, #Tea4It, guidato da @CREARicerca con #università, enti pubblici e privati, per sviluppare varietà #vegetaliresilienti e di #altaqualità - X Vai su X
Un’occasione sprecata Persi i 114 milioni di euro previsti dal Pnrr per il superamento ghetti “Inerzia delle istituzioni” - facebook.com Vai su Facebook
Infrastrutture: Amirante, 55mln per scuole, viabilitÃ e sicurezza - "Gli emendamenti presentati oggi rispondono a esigenze concrete dei territori e contribuiscono a completare interventi in corso in ... Scrive ilgazzettino.it
SAN TAMMARO – Tre milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade cittadine, l’assessore Scala: «Arterie più funzionali e decorose». TUTTE LE STRADE COINVOLTE - Tre milioni di euro per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale Ad annunciare la notizia l’assessore ai Lavori pubblici Errico Scala. Secondo casertafocus.net
Strade, piano da 16 milioni per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture: tra le priorità Pala Barzana - Risorse ulteriori assicurate grazie alla delibera approvata in questi giorni dalla Giunta regionale e ... ilgazzettino.it scrive