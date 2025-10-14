16 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano. Mancano 76 giorni alla fine dell'anno.Santi del giorno: San Gallo e Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)Proverbio del giorno: "Se fa belo a San Gal, fa belo fin a Nadal"Etimologia Edvige, nome di origine germanica dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it