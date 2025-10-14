16 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano. Mancano 76 giorni alla fine dell'anno.Santi del giorno: San Gallo e Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)Proverbio del giorno: "Se fa belo a San Gal, fa belo fin a Nadal"Etimologia Edvige, nome di origine germanica dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

16 ottobre oroscopo almanaccoL'oroscopo di giovedì 16 ottobre con classifica: l'Ariete verso relazioni più vere - I nati nei Gemelli, così come quelli del Capricorno, dovranno adattarsi alle circostanze, mentre lo Scorpione vivrà una giornata serena ... Secondo it.blastingnews.com

16 ottobre oroscopo almanaccoL'oroscopo del 16 ottobre e classifica: il Capricorno trasforma le intenzioni in risultati - Secondo l'oroscopo del 16 ottobre 2025 al primo posto della classifica brilla il Capricorno, determinato e lucido nel trasformare le intenzioni in risultati concreti. Da it.blastingnews.com

16 ottobre oroscopo almanacco14 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 14 ottobre è il 287º giorno del calendario gregoriano, 41ª settimana. Come scrive veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: 16 Ottobre Oroscopo Almanacco